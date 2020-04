Covid-19 : Gardez vos salaires, Roy Keane dénonce l’arnaque

Dans : Foot Europeen.

Confrontés à d’énormes pertes financières pendant la crise sanitaire, les clubs négocient des baisses de salaire avec leurs joueurs. Une initiative qui agace l’ancien Mancunien Roy Keane.

En difficulté sur le plan financier, de nombreux clubs ne se contentent pas du chômage partiel. En Ligue 1 et en Europe, beaucoup de formations sollicitent leurs joueurs pour négocier une baisse salaire temporaire voire définitive. Dans certains cas, les discussions aboutissent assez rapidement et sans la moindre tension. Mais dans d’autres, des désaccords apparaissent entre les deux parties. A croire que des joueurs partagent l’avis de Roy Keane, qui encourage les acteurs à ne pas céder sous la pression de leurs supérieurs.

« Je n'accepterais pas de baisser mon salaire si j'étais dans un des plus grands clubs, a confié le consultant à Sky Sports. Je sais qu'il y a une pression sur les joueurs, mais ce que tu fais avec ton salaire, cela ne regarde personne. Je pense que tu dois prendre ton salaire, et si tu veux être généreux, fais-le. (...) Les clubs ne devraient pas mettre la pression sur les joueurs, surtout les plus grands clubs. Ils ont signé un contrat. Je sais que les contrats sont différents, mais chaque contrat est privé. Cette idée que tous les joueurs devraient baisser leur salaire, c'est un non-sens. Chacun fait ce qu'il veut. Et si les joueurs refusent en disant "je garde l'intégralité de mon salaire vu qu'on a un milliardaire derrière", alors faites-le. » Les dirigeants de clubs apprécieront...