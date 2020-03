Coronavirus : Le message poignant du philosophe Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen.

Actuellement en quarantaine sur son île natale de Madère, Cristiano Ronaldo a délivré un message plein de bon sens sur ses réseaux sociaux, histoire de sensibiliser ses fans face à la pandémie mondiale de coronavirus.

Cristiano Ronaldo est touché de plein fouet par le Covid-19. S’il n’a pas contracté cette nouvelle maladie, CR7 est placé en isolement depuis plusieurs jours, compte tenu du fait que Daniele Rugani, son coéquipier à la Juventus, a, lui, été testé positif au coronavirus. Bloqué à Madère, où il s’était rendu début mars pour être au chevet de sa mère, victime d’un accident vasculaire cérébral, l'international portugais a tenu à faire passer un message de soutien et de prévention par rapport à ce problème sanitaire gravissime.

« Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniel Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes », a lancé, sur Twitter, le quintuple Ballon d’Or, qui va donc rester chez lui pendant quelques temps encore, vu que les liaisons aériennes avec l’Italie ont été stoppées et que la Série A et la Ligue des Champions ont été suspendues.