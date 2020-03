Coronavirus : Le championnat de Suisse stoppé trois semaines

Dans : Foot Europeen.

Ce week-end, le championnat de Suisse avait été suspendu en raison de l'épidémie de Coronavirus qui touche le pays frontalier. Et ce lundi, la Ligue Suisse de Football a annoncé que la compétition serait en pause au moins jusqu'au 23 mars prochain, les équipes helvétiques n'étant pas favorables à continuer le Championnat à huis clos comme cela avait été suggéré.

« Réunis lors d’une séance extraordinaire à Berne, en raison du coronavirus, les dirigeants des 20 clubs de la Swiss Football League ont décidé de poursuivre la pause des deux championnats de Raiffeisen Super League et de Brack.ch Challenge League. La suite dépendra de la décision du Conseil fédéral (...) Ce lundi, la Swiss Football League (SFL) et ses 20 clubs ont discuté intensivement de différentes solutions et ont décidé de suspendre les championnats jusqu’au 23 mars et le début de la pause des équipes nationales. Ainsi, après la 24e journée, les 25e, 26e et 27e rondes sont également renvoyées à des dates ultérieures encore à définir. À noter que si les autorités ne prolongent pas l’interdiction au-delà du 15 mars, les championnats reprendront immédiatement et poursuivront leur cours de manière habituelle. L’option d’organiser des matches sans spectateurs (à huis clos) a également été discutée. Cependant, les clubs ont décidé de s’opposer à cette éventualité pour des raisons économiques et parce qu’il y a encore suffisamment de dates alternatives disponibles », précisé la Ligue de Football Suisse.