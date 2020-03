Coronavirus : Des mois sans football, l'Angleterre s'y prépare

Dans : Foot Europeen.

Alors que tous les grands championnats européens ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, certains spécialistes commencent déjà à s’interroger sur la suite des évènements…

Juste avant la 29e journée de ses championnats, la LFP a notamment décidé « de suspendre immédiatement la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre ». Une décision tout à fait logique, puisque les objectifs du moment sont de freiner l’épidémie du Covid-19, de protéger les plus vulnérables et d’éviter les déplacements. Si la santé reste la priorité, toutes les ligues européennes commencent à prendre peur par rapport à la suite de cette saison 2019-2020. Pour les European Leagues, « il est essentiel que les compétitions nationales puissent être terminées cette saison, afin de limiter l'impact négatif pour l'ensemble de l'écosystème du football ».

Mais selon Kaveh Solhekol, le scénario catastrophe est bel et bien redouté… « Selon une source venue d’un club de Premier League, la saison a 75 % de chances de ne pas se terminer… Personne ne sera de retour dans trois semaines. Cela va durer des mois. Les différents acteurs peuvent même s'interroger sur le début de la saison prochaine… Il y a d'énormes questions auxquelles il faudra répondre », a lancé, sur Twitter, le journaliste anglais, qui attend donc avec impatience les conclusions de la réunion exceptionnelle prévue à l’UEFA le 17 mars prochain entre toutes les composantes du football européen.