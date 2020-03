Coronavirus : Cristiano Ronaldo ne transforme pas ses hôtels en hôpitaux

Dans : Foot Europeen.

S’il a pris la parole plusieurs fois pour rappeler à la population le bon comportement à suivre en ces temps difficiles, Cristiano Ronaldo a tenu à démentir par le biais de son entourage l’information circulant sur son compte.

Un journaliste portugais, dans une info reprise par des médias espagnols, avait annoncé que CR7 avait décidé de transfert ses hôtels particuliers en hôpitaux pour accueillir les malades du Coronavirus, et prenait à sa charge l’ensemble des frais de transformations et de paiement du personnel infirmier ainsi que des médecins. Mais entre les messages publiés puis supprimés, et les vérifications auprès des hôtels de la superstar portugaise, la vérité a fini par éclater. Et dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, les représentants de Cristiano Ronaldo ont expliqué qu’il s’agissait purement et simplement d’une fake news, et qu’une telle transformation n’était pas au programme.

Ce n’est pas la première fois que le joueur de la Juventus Turin est associé à diverses rumeurs qui s’écroulent, comme quand il a été associé à des dons pour diverses oeuvres ou causes sans que cela ne se vérifie réellement. Cela n’empêche en tout cas pas CR7 de rester mobilisé depuis son île de Madère où il est en quarantaine, et continue d’appeler la population à rester vigilante et à adopter les bons gestes pour éviter la propagation du Coronavirus.