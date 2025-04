Le cauchemar du PSG va signer à Arsenal

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Face à une situation sportive délicate avec le Bayern Munich depuis l'arrivée de Vincent Kompany, Kingsley Coman cherche à quitter le club bavarois. La Premier League lui ouvre justement ses bras, par l'intermédiaire d'Arsenal.

Arrivé en 2017 au Bayern Munich, Kingsley Coman a toujours été un élément indispensable de la formation bavaroise. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus possède des qualités techniques impressionnantes et une vivacité assez rare. Toutefois, son physique ne lui a jamais vraiment permis de garder une constance au très haut niveau et une régularité dans les performances. Souvent blessé, Coman a progressivement perdu la confiance de son board, au point de voir son temps de jeu se réduire à vue d'œil depuis l'arrivée de Vincent Kompany. Pour preuve, le natif de Paris n'a plus effectué un seul match dans son intégralité depuis le 2 novembre 2024 et une victoire face à l'Union Berlin. De fait, Kingsley Coman cherche activement à trouver un nouveau club pour la saison prochaine, en pleine force de l'âge. Direction la Premier League ?

Coman, le rêve d'Arsenal

Depuis plusieurs mois, le nom de Kingsley Coman est associé à la Premier League via plusieurs clubs différents. Récemment lié à Tottenham, l'ailier français pourrait finalement rejoindre Arsenal. Selon les informations de Football Insider, les Gunners sont actuellement en pourparlers avec les représentants de l'international français pour un transfert cet été. Le média britannique, par l'intermédiaire du journaliste Mick Brown, affirme que Mikel Arteta apprécie particulièrement les qualités du Français de 28 ans et veut le faire signer chez les Gunners, prochains adversaires de Paris. Un drôle de hasard pour celui qui avait privé le PSG de la Ligue des champions en marquant le seul but de la finale gagné par le Bayern contre Paris lors du Final 8 à Lisbonne le 23 août 2020.

Malgré tout, la direction d'Arsenal doit être certaine de son coup avant de se lancer à l'assaut de Kingsley Coman. Cette dernière ne veut pas faire la même erreur qu'avec Raheem Sterling, par exemple. Recruté en partie grâce à son passif de joueur hors pair, lorsqu'il évoluait à Liverpool puis à Manchester City, l'Anglais n'a jamais réussi à briller chez les Gunners. L'objectif est d'éviter de se faire avoir de la même manière en recrutant le Bavarois sur un coup de tête.