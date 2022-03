Christian Eriksen de retour avec le Danemark

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Victime d’un arrêt cardiaque pendant l’Euro 2021, Christian Eriksen va faire son grand retour avec la sélection danoise. En effet, le milieu de terrain de Brentford, qui a retrouvé la compétition en Premier League, a été sélectionné par Kasper Hjulmand pour les deux rencontres amicales du mois de mars face aux Pays-Bas et à la Serbie. Une formidable histoire pour Christian Eriksen et pour les supporters du Danemark alors que la sélection est d’ores et déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.