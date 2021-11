Chicha et alcool, Miralem Pjanic choque tout un pays

Encore en course pour aller chercher les barrages qualificatifs avant ces matchs internationaux du mois de novembre, la Bosnie a tout perdu. Miralem Pjanic est la cible de violentes attaques.

Une défaite à domicile face à la Finlande, puis une autre contre l’Ukraine, et le rêve d’aller disputer une Coupe du monde au Qatar s’est envolée subitement. Même si la Bosnie Herzégovine reste un petit pays, et notamment au niveau du football, les supporters y croyaient bien évidemment à fond sachant que les joueurs d’Ivaylo Petev avaient réalisé quelques belles performances, comme des nuls en Ukraine, en Finlande et en France. Résultat, la réception de la Finlande, samedi dernier, avait mis le stade Bilino Polje de Zenica en feu. Mais la déception a été terrible, avec une défaite 1-3 face à des Finlandais réduits à 10 en première période, mais qui ont quand même dominé les débats.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz