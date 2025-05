Chelsea demande 53 ME pour Nkunku, Arsenal fonce

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En très grande difficulté cette saison du côté de Chelsea, Christopher Nkunku ne sera pas retenu en cas d'offre jugée suffisamment intéressante. Plusieurs cadors européens sont prêts à lui ouvrir leurs portes.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2023, Christopher Nkunku est très loin d'afficher le niveau qu'on lui connaissait lorsqu'il portait encore le maillot du RB Leipzig. Encore une fois très décevant cette saison (42 matchs, 14 buts, 5 passes décisives), le joueur formé au Paris Saint-Germain voit son avenir chez les Blues s'assombrir de plus en plus. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2029, le natif de Lagny-sur-Marne ne sera pas retenu cet été en cas d'offre intéressante. Et pour le coup, on ne peut pas dire qu'il manque de convoitises. Comme l'indique TEAMtalk, plusieurs cadors européens sont à l'affût d'un joueur capable de très bonnes choses lorsqu'il est dans un environnement de confiance.

Nkunku, rester en PL ou revenir en Bundesliga ?

Poussé à bout par Chelsea, Nkunku fait ses valises https://t.co/Kpk3IR03z5 — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2025

Les deux dernières saisons réalisées par Christopher Nkunku à Leipzig (88 matchs, 58 buts, 22 passes décisives) donnent forcément envie aux gros clubs européens de se donner la peine de le relancer. Selon le média britannique, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen veulent le rapatrier en Allemagne. Toutefois, à l'heure actuelle, ce n'est pas un retour dans le championnat dans lequel il a évolué pendant quatre saisons qui est le plus probable. En effet, la même source nous apprend que c'est bien Arsenal qui tient la corde face aux deux mastodontes allemands.

Pour le laisser partir, Chelsea ne sera d'ailleurs pas trop gourmand. La direction des Blues acceptera de vendre Christopher Nkunku si un club débarque avec une offre d'au moins 53 millions d'euros. Pour rappel, il était arrivé pour plus de 61 millions d'euros, mais sortait de deux saisons exceptionnelles, alors que là, les choses sont bien différentes.