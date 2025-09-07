CdM 2026 ‍: Memphis Depay sauve les Pays-Bas en Lituanie

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

4e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 :

Stade S.-Darius-et-S.-Girėnas.

Lituanie - Pays-Bas : 2 à 3.

Buts : Gineitis (36e) et Girdvainis (43e) pour la Lituanie ; Memphis Depay (11e, 64e) et Timber (33e) pour les Pays-Bas.

Grâce à cette victoire au forceps en Lituanie, les Pays-Bas de Memphis Depay prennent la tête du Groupe G des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec trois points d'avance sur la Pologne et la Finlande. Avec son doublé, Memphis Depay devient le meilleur buteur de l'histoire des Oranje avec 52 réalisations.