CdM 2026 ‍: L’Espagne humilie la Turquie, l’Allemagne se rachète

Ce dimanche soir, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient dans la zone Europe. Et les suiveurs du football européen ont notamment pu assister à une démonstration de force de l’Espagne. Pourtant opposée à la Turquie, la Roja s’est baladée en gagnant 6-0 chez les Turcs, avec notamment un triplé de Merino, un doublé de Pedri et un Yamal toujours aussi étincelant avec deux passes décisives.
De esos partidos que no se olvidan jamás.
Dans les autres matchs de la soirée, la Belgique a également fait respecter son rang face au Kazakhstan (6-0) grâce à des doublés de De Bruyne et Doku. Bousculée par l’Irlande du Nord après sa défaite en Slovaquie jeudi, l’Allemagne a quand même retrouvé le chemin de la victoire (3-1) avec un joli coup-franc direct de Wirtz. Enfin, la Pologne a dominé la Finlande (3-1) grâce notamment à un but de Lewandowski.