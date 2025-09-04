CDM 2026 ‍: L’Allemagne chute en Slovaquie, l’Espagne déroule

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Lors de la première soirée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Europe, la très grosse surprise est venue de Slovaquie, où l’Allemagne est tombée de très haut (0-2).

Pour le reste, les autres grosses nations du football européen ont déroulé. À l’image de l’Espagne, qui a collé un 3-0 à la Bulgarie avec un Yamal décisif et des buts d’Oyarazbal, Cucurella et Merino. La Belgique n’a fait qu’une bouchée du Liechtenstein (6-0), grâce notamment à un doublé de Tielemans et au premier but en sélection du Lyonnais Malick Fofana. Enfin, les Pays-Bas ont buté sur la Pologne (1-1), malgré un but de Dumfries.