Bruno Guimaraes intransférable, le rêve d'Arsenal s'écroule

Toujours en quête d'un nouveau milieu de terrain pour aborder la saison prochaine avec plus de garanties, Arsenal a formulé une première offre à Newcastle pour Bruno Guimaraes. Mais les Magpies sont inflexibles.

Arsenal sort d'une saison historique. Après avoir accordé sa pleine confiance à Mikel Arteta pendant près de six ans, le club londonien a récolté les fruits de son pari. Sous la houlette du technicien espagnol, les Gunners ont enfin remporté la Premier League et ont déchiré l'étiquette d'éternels seconds qui leur allait si bien jusque-là.

En prime, ces derniers ont réussi un parcours quasi sans faute en Ligue des champions, mais sont tombés sur une équipe du Paris Saint-Germain plus certaine de sa force dans les moments cruciaux d'une telle finale. Pour aborder la prochaine saison avec plus de garanties encore, la direction sportive d'Arsenal a bien l'intention de renforcer autant que possible son effectif. Avec le poste de milieu de terrain en première ligne.

B. Guimarães Rodriguez Moura Brésil • Âge 28 • Milieu World Cup 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Arsenal se fait recaler pour Bruno Guimaraes

Et si de nombreux joueurs font l'objet d'un suivi important de leur part, les Gunners ont décidé de passer à l'action pour Bruno Guimaraes. Selon les informations de David Ornstein pour The Athletic, Arsenal a formulé une offre verbale à Newcastle via des intermédiaires pour un montant légèrement inférieur à 70 millions d'euros. Une proposition rejetée par les Magpies, lesquels ont insisté sur le fait que la vente de son capitaine n'était pas envisageable. Mais est-ce que ce début de feuilleton a de l'avenir ? C'est fort possible.