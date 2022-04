Benzema privé de Ballon d'Or, il donne la recette à Mané et Salah

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

De nouveau buteur contre le FC Séville dimanche soir avec le Real Madrid (2-3), Karim Benzema est le grand favori pour le Ballon d’Or.

Auteur de 39 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, Karim Benzema réalise une saison extraordinaire au Real Madrid. Toujours en lice pour remporter la Ligue des Champions est très bien parti pour être sacré en Liga, Karim Benzema est sans conteste le favori suprême pour décrocher le Ballon d’Or 2022. Dans cette course, « KB9 » a quatre concurrents qui se détachent : Robert Lewandowski (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG) et les deux stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané. A priori, c’est l’international sénégalais qui est le principal concurrent de Karim Benzema dans la mesure où il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, un atout de taille alors qu’il peut encore prétendre à gagner la Ligue des Champions et la Premier League avec Liverpool.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Georges Weah conseille Mané et Salah

Ballon d’Or en 1995, Georges Weah est le seul joueur africain a avoir remporté cette distinction. Dans une récente interview, l’actuel président du Libéria a livré sa recette à Sadio Mané et à Mohamed Salah pour concurrencer Karim Benzema et espérer remporter le Ballon d’Or 2022. « Ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage. Il ne faut pas qu’ils se mettent la pression inutilement. Je leur conseille de travailler et essayer de faire de bons matches » a estimé Georges Weah en conseillant Sadio Mané ainsi que Mohamed Salah, avant de poursuivre. « Lorsque je jouais au football, ce n’était pas pour remporter le Ballon d’Or. C’était plutôt pour nourrir ma famille. Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère. C’est ainsi que j’ai été récompensé du trophée. La règle d’or, c’est le travail et la discipline » a livré un Georges Weah plein de sagesse, qui espère bien sûr voir un joueur africain lui succéder en remportant le Ballon d’Or même s’il sera compliqué de titiller Karim Benzema cette année.