Benfica : José Mourinho bientôt officialisé au poste d'entraîneur

Remercié il y a deux semaines par Fenerbahçe, José Mourinho n'a jamais été aussi proche d'un retour au Portugal. Le Special One devrait être confirmé à Benfica dans les prochaines heures.

Dans la foulée de la défaite de son club face à Qarabag (2-3), mardi soir en Ligue des champions, le président de Benfica a improvisé une conférence de presse dans laquelle il a annoncé le limogeage immédiat de Bruno Lage. Et si Rui Costa n'a pas annoncé le nom du successeur de Lage, Fabrizio Romano confirme ce mercredi que José Mourinho est désormais en pole position pour prendre les commandes des Aigles.

Quelques détails seraient encore à régler entre le légendaire entraîneur portugais, dont la carrière est en perte de vitesse, et le président de Benfica. Mais José Mourinho, qui avait entamé sa carrière d'entraîneur avec Benfica en 2000, a clairement ouvert la porte à un retour 25 ans plus tard. Espérons pour le Special One que les choses se passeront mieux qu'à l'époque, puisqu'il avait quitté son poste après seulement neuf match.