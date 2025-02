Belgique ‍: Rudi Garcia réussit un premier exploit

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Absent de la sélection belge depuis près de deux ans, Thibaut Courtois va faire son grand retour avec les Diables Rouges. Un premier gros coup de la part du nouveau sélectionneur Rudi Garcia.

Nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia disputera son premier match à la tête des Diables Rouges face à l’Ukraine le 20 mars prochain. Et pour cette rencontre de Ligue des Nations, l’ancien coach de l’OM ou encore de l’OL pourra compter sur Thibaut Courtois, pourtant absent de la sélection belge depuis près de deux ans. Après avoir boycotté l’ex-sélectionneur Domenico Tedesco, le gardien du Real Madrid a accepté de revenir suite à une longue discussion avec Rudi Garcia. « J'ai eu un très bon sentiment. C'est décidé, oui, je suis à nouveau disponible pour l'équipe nationale et je me réjouis de revenir » a annoncé le gardien belge aux médias flamands, avant de poursuivre.

🚨🚨 THIBAUT COURTOIS ANNONCE SON RETOUR EN ÉQUIPE NATIONALE :



"C’est décidé, oui, je suis à nouveau disponible pour l’équipe nationale et je me réjouis de revenir."



(@Nieuwsblad_be via @LesoirSports) pic.twitter.com/9vb9st3NUT — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) February 26, 2025

« L'entraîneur m'a donné un bon sentiment, un peu comme avec Ancelotti au Real Madrid. Garcia est un gagnant, c'est apparu clairement lors de notre conversation et c'est ce que j'ai entendu. Il me semble être un entraîneur fort, c'est aussi ce que m'ont dit plusieurs joueurs qui ont collaboré avec lui » a-t-il conclu. Une première victoire pour Rudi Garcia, décidément très bon quand il est question de convaincre son auditoire, que ce soit ses employeurs ou ses joueurs. C’est en tout cas une excellente nouvelle pour la Belgique, même si certains supporters n’ont pas apprécié que Thibaut Courtois se mette en retrait de la sélection plusieurs mois et lui en tiennent encore rigueur aujourd’hui. « Je peux comprendre que certains supporters ne souhaitent pas mon retour, même s'ils ne connaissent pas toute l’histoire » a d’ailleurs confié le portier du Real Madrid à ce sujet.