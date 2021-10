Belgique : Coutois « rends l'argent », le pleurnichard incendié

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Après la défaite de la Belgique contre l’Italie lors de la petite finale de la Ligue des Nations dimanche après-midi (2-1), Thibaut Courtois a critiqué le calendrier surchargé des joueurs professionnels.

Au micro de Sky Sports, le gardien de la Belgique et du Real Madrid a poussé un gros coup de gueule à l’encontre de l’UEFA. « Nous avons joué ce match car pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser ! Plus personne ne se soucie des joueurs » a pesté Thibaut Courtois, dont les propos sont partagés par un certain nombre de joueurs et de consultants. Rafael van der Vaart, lui, n’est pas du tout sur la même ligne de conduite que Thibaut Courtois. Pour l’ex-international néerlandais et star du Real Madrid et de Tottenham, la position victimaire du gardien belge est à vomir.

Thibaut Courtois se fait reprendre de volée

Le gros tacle de Courtois envers l'UEFA et la FIFA après le match entre la Belgique et l'Italie ⚡



La Quotidienne, c'est tous les jours sur @EA_FIFA_France pic.twitter.com/GYa38WBbN6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 11, 2021

« Le calendrier des matchs est très chargé, mais nous sommes tous passés par là. Les compétitions sont ce qu’il y a de plus amusant. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Je pense que c’est idiot. Qu'il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. Vous jouez juste au football et un club vous paie beaucoup d’argent » a lancé Rafael van der Vaart, écœuré de voir un joueur professionnel de haut niveau se plaindre de la répétition des matchs au vu du salaire perçu par les stars du ballon rond. Ces deux sujets sont pourtant différents mais pour Van der Vaart, ils sont finalement indissociables au moment où Thibaut Courtois se plaint de ses conditions de travail. On attend maintenant avec impatience la réaction du gardien de la Belgique aux propos du consultant de la chaîne néerlandaise NOS.