Barça : Todibo est nul, Benfica n’en revient pas

Dans : Foot Europeen.

La débâcle continue pour Jean-Clair Todibo, considéré comme le grand espoir de la défense du FC Barcelone quand il a recruté au Toulouse FC à seulement 18 ans.

Très peu utilisé en Catalogne, le défenseur central a tenté sa chance en Allemagne du côté de Schalke 04, avec une succession de bourdes après le confinement qui a provoqué son retour express en Espagne. Nouveau prêt ensuite, du côté du Benfica Lisbonne, avec des entrainements qui n’ont visiblement pas du tout convaincu son entraineur. En marge du match à venir face au Standard de Liège ce jeudi en Europa League, Jorge Jesus a expliqué qu’il ne comptait pas du tout sur le natif de Cayenne.

« Il ne sera pas là. Il n'est pas prêt physiquement, ni même tactiquement. Il ne travaille pas avec le groupe. Clairement, je ne compte pas sur lui », a prévenu Jorge Jesus, qui n’a pas donné une seule minute de temps de jeu à l’ancien toulousain. Autant dire que son prêt s’annonce compliqué, et qu’à 20 ans, Todibo va devoir sacrément remonter la pente pour relancer une carrière qui ne décolle pas du tout. Seule sortie possible, un retour au Barça dès le mois de janvier, sachant que la défense barcelonaise est aux abois, que Lenglet coule à chaque match, et que Piqué et Umtiti sont diminués physiquement. Le Benfica Lisbonne serait lui, bien partant pour le renvoyer en Espagne.