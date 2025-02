Barça ‍: Araujo, une clause secrète l'envoie à Liverpool

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Très proche d’un départ lors du dernier mercato hivernal suite à des dissensions en interne avec sa direction, Ronald Araujo a finalement prolongé avec le FC Barcelone. Pas de quoi l’empêcher de rejoindre la Premier League l’été prochain ?

Le contexte autour de Ronald Araujo est particulièrement étrange. Pendant longtemps, le défenseur central uruguayen était considéré comme un joueur majeur de l’effectif. Véritable cadre de la formation de Xavi, il a ensuite manqué toute la première moitié de la saison 2024-2025 à cause d’une grave blessure. Relégué au rang de second couteau, il a tenté de forcer son départ à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. Finalement, après plusieurs réunions avec la direction sportive catalane, il prolongeait son contrat et retrouvait peu à peu sa place dans le groupe. Il y a toutefois fort à parier que ce renouvellement de bail ne soit que poudre aux yeux. Une clause dans le contrat de Ronald Araujo va permettre aux clubs européens de se l’offrir pour une somme réduite, uniquement pendant les dix premiers jours du mercato.

En prolongeant son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2031, Ronald Araujo n’a pas pour autant scellé son avenir en Catalogne. En effet, comme le rappelle E-Noticies, son nouveau bail stipule que sa clause libératoire est réduite à 65 millions d’euros lors des dix premiers jours de chaque fenêtre des transferts. Cet accord entériné doit permettre au club et au joueur d’avoir plus de flexibilité quant à son avenir chez les Blaugranas. Les cadors européens sont au courant de cette situation et restent à l’affût. La Juventus est toujours sur le coup, tandis qu’Arsenal garde un œil attentif sur les prestations du joueur.

Araujo, une clause secrète et la Premier League

Enfin, le média catalan ajoute que Liverpool est entré dans la course pour s’adjuger ses services. Les Reds veulent à tout prix réfléchir à une situation de secours en cas de déconvenue dans le dossier Virgil Van Dijk. Le roc néerlandais arrivera à la fin de son contrat à l’issue de la saison en cours et n’est toujours pas tombé d’accord avec sa direction pour une prolongation. Pour éviter de se retrouver sans défenseur central de très haut niveau, la direction des Reds a fixé sa priorité sur Ronald Araujo. A 65 millions d’euros, c’est presque un cadeau pour un club de Premier League.