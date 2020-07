Ballor d’Or 2020 annulé : Un complot anti-Benzema ?

Dans : Foot Europeen.

Ancien agent de Karim Benzema resté proche et grand fan du joueur, Karim Djaziri s’est montré critique envers la décision d’annuler le Ballon d’Or 2020.

France Football a surpris tout le monde ce lundi en annonçant que le Ballon d’Or 2020 ne serait pas décerné. La crise sanitaire et l’arrêt du football pendant plusieurs mois expliquent cette décision qui a été globalement respectée, mais divise tout de même les observateurs. Les championnats ont tous pu reprendre en dehors de la France, et les Coupes d’Europe vont pouvoir se terminer. L’Euro est décalé d’un an, ce qui laisse un peu de place aux stars pour s’exprimer avec leur club. Sans compter que la saison suivante doit normalement reprendre son cours à la fin de l’été, et permettre ainsi de continuer à voir les meilleurs joueurs du monde en action. Mais « FF » a fait savoir que le Ballon d’Or ne serait pas attribué, ce qui a eu le don de faire tiquer Karim Djaziri. Toujours aussi tranchant sur les réseaux sociaux, l’ancien agent de Karim Benzema s’est étonné de cette suppression et a même relayé la presse espagnole qui évoque une annonce « curieuse ».

« Le Ballon d’Or pas attribué vu d’Espagne: France Football parle d’inégalités des chances alors que la L1 est la seule à avoir arrêter son championnat de tous les championnats majeurs et parmi les prétendants il y avait Benzema. Conclusion: «Curioso» pas besoin de traduire », a expliqué Djaziri, très suspicieux et qui voit donc un semblant de complot à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid. Auteur d’une fin de saison énorme avec la Maison Blanche, l’attaquant français aurait pu très bien figurer dans ce classement, et pourquoi pas terminer sur le podium en cas d’exploit en Ligue des Champions. Il ne sera rien, et ce manque de reconnaissance irrite visiblement so, ancien représentant.