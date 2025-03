Ballon d'Or ‍: Thierry Henry fait un pari délirant

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

La course au Ballon d’Or 2025 n’a jamais été aussi indécise. En cause, un grand nombre de joueurs auteurs d’une saison remarquable. Pour Thierry Henry, il y a toutefois un nom qui ressort plus que les autres.

Qui remportera le prochain Ballon d’Or et succèdera à Rodri ? C’est la question que tout le monde se pose devant les prestations XXL d’un certain nombre de joueurs offensifs cette saison. Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Harry Kane et Raphinha sont autant de stars qui auront une place de choix dans le classement final en octobre prochain. Toutefois, il n’y en aura qu’un seul à la fin et si chacun dégage son propre favori, Thierry Henry a une idée arrêtée. L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’Equipe de France a donné l’identité du joueur qu’il estime être le plus méritant depuis le début de la saison. Et ce n’est pas celui auquel on pourrait penser.

Ballon d’Or 2025, Thierry Henry lâche le morceau

Ousmane Dembélé fonce vers le Ballon d'Or 2025 https://t.co/VeA45naH6M — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2025

Jusqu’à présent, Mohamed Salah était le grand favori au prochain Ballon d’Or. Mais l’élimination précoce de Liverpool en Ligue des champions rebat totalement les cartes. Pour Thierry Henry, le futur vainqueur ne doit pas être Ousmane Dembélé, Mohamed Salah ou encore Harry Kane, mais bel et bien Raphinha. « Pour moi, il est devant actuellement en raison de ce qu’il fait en Ligue des champions avec onze buts. Mo Salah est un grand prétendant, Kane aussi et Dembélé. Si vous performez en Ligue des champions, si vous gagnez votre championnat, vous aurez évidemment votre mot à dire. Mais Raphinha a marqué beaucoup de buts avec seulement un penalty. Si le gars a le même total de buts que vous avez marqués sans tirer les penalties... Il faut parler un peu plus de ce gars. Ce que Raphinha fait en termes de défense, pressing… En tant qu’attaquant, tu dois aussi savoir mettre la pression, défendre, aider les latéraux et bien presser. Il y a plein de choses à faire et Raphinha les a toutes », a lâché un Thierry Henry admiratif du travail de Raphinha.

Pour rappel, l’ailier brésilien réalise une saison fracassante avec le FC Barcelone. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit 27 buts et délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues. En outre, son club est actuellement leader de Liga et qualifié sans difficultés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.