Ballon d'Or : ce geste qui peut faire espérer Robert Lewandowski !

Annulée en raison du Covid-19, l’édition 2020 du Ballon d’or pourrait finalement avoir lieu. Les fans peuvent faire bouger les choses, grâce à une pétition lancée par un média américain.

« A circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le Ballon d’Or France Football ne sera pas décerné en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. » Voici ce qu’annonçait France Football ces dernières semaines. Une décision prise en raison de la pandémie de coronavirus qui a totalement chamboulé la saison 2019-2020. Nous ne sommes cependant pas à l’abris d’un retournement de situation. Le média américain Bleacher Report a lancé une pétition en ligne suite au sacre européen du Bayern. Celle-ci a pour but de maintenir l’édition 2020 et ainsi récompenser les meilleurs joueurs, qui malgré la pandémie mondiale, ont aligné des statistiques affolantes.

Un joueur pourrait voir d’un bon œil le maintien de la palme individuelle cette année. Il se nomme Robert Lewandowski, a 32 ans, et a fait le triplé Ligue des Champions-Championnat-Coupe d’Allemagne avec le Bayern. Le Polonais a réalisé une saison stratosphérique. Ses statistiques parlent pour lui. 47 matches pour 55 buts … De plus, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a terminé meilleur buteur des trois compétitions qu’il a remportées. L’attaquant vient d’aligner sa meilleure saison et un éventuel retour de FF sur sa décision pourrait récompenser un peu plus ses performances d’exception. Dans son message, Bleacher Report demande à France Football de revenir sur sa décision, et ce, « au nom de fans de football du monde entier ». Ils sont déjà plus de 110 000 à avoir déposé leur signature.