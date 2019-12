Ballon d'Or : Alisson Becker élu meilleur gardien de l'année

Tandis que Matthijs De Ligt a remporté le Trophée Kopa il y a quelques minutes, Alisson Becker vient d’être élu meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2019.

En concurrence avec Jan Oblak, Marc-André Ter Stegen ou encore Ederson, le gardien de Liverpool est le grand vainqueur du Trophée Yachine. Il devance dans l'ordre le gardien de Barcelone et celui de Manchester City. Une récompense logique au vu du palmarès XXL du joueur en cette année 2019 puisque pour rappel, Alisson Becker a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool et la Copa America avec le Brésil, en étant absolument impérial dans les buts.

