Arsenal recrute une valeur sure de la Premier League

Arsenal continue à se renforcer au milieu de terrain, notamment pour compenser le départ de Thomas Partey, qui arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. Martin Zubimendi doit arriver dans les prochains jours, mais en attendant un accord a été trouvé entre les voisins de Londres. Arsenal va payer 12 millions d’euros pour faire venir Christian Norgaard. Avec son activité et sa qualité technique, le milieu de terrain danois est pour beaucoup dans les épatantes saisons de Brentford, et il va donc quitter le club de la banlieue londonienne pour les Gunners, qui vont aussi perdre Jorginho cet été, également en fin de contrat.

Arsenal have agreed a £10m+£5m fee with Brentford for Christian Norgaard.



Arsenal boss Mikel Arteta is the driving force behind the move, and it comes in light of both Jorginho and Thomas Partey leaving on free transfers.🇩🇰



Story with @alex_crook on @talkSPORT.🎙️ pic.twitter.com/AY1Exs3IHr