Arsenal-Bayern : Un gamin de 15 ans marque un but fou (vidéo)

Avant le gros choc de ce mardi soir en Ligue des Champions, Arsenal et le Bayern Munich s’affrontaient en Youth League cet après-midi.

On ignore si ce résultat sera similaire à celui de ce soir mais c’est Arsenal qui s’est imposé face au Bayern Munich (4-2) lors de cette 5e journée de Youth League. A cette occasion, un gamin de seulement 15 ans a crevé l’écran en inscrivant un but magistral. Retenez bien le nom de Max Dowman, auteur d’un but incroyable avec une percée splendide, une roulette magnifique et un petit piqué splendide pour parachever la victoire des Gunners face au club allemand.