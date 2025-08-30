Après l'échec Jackson, le Bayern tente un ancien de Lens

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après la blessure longue durée de Liam Delap, Chelsea a finalement annulé le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich afin de faire le nombre dans l'effectif. En parallèle, les Bavarois étudient la piste Loïs Openda.

Le dossier Nicolas Jackson est complètement lunaire. Poussé vers la sortie par Chelsea depuis deux mois, l'international sénégalais avait enfin trouvé un point de chute. Ce samedi 30 août, à deux jours de la fin du mercato estival, il s'est rendu en Bavière afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager au Bayern Munich sous la forme d'un prêt. Dans le même temps, Chelsea jouait un match de Premier League face à Fulham. Une rencontre pendant laquelle Liam Delap est sorti sur blessure. Après la rencontre, Enzo Maresca a confirmé son absence pour les deux prochains mois, de quoi pousser les Blues à annuler le prêt de Nicolas Jackson à la dernière minute. Très agacé, son entourage a alors indiqué qu'il refusait de revenir à Chelsea. Un dossier sens dessus dessous qui oblige le Bayern à regarder ailleurs dans le même temps.

Le Bayern Munich tente Loïs Openda

🇧🇪 FC Bayern Münich’s now thinking about Lois Openda on loan with option to buy that could be mandatory as Nicolas Jackson deal’s in doubt. Kompany knows very well Openda’s quality and with Konrad arrival to RB Leizpig… the door is open.

⏳Wait&See. #mercato #CFC pic.twitter.com/xDoWDAFrtt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2025

Et aux dernières nouvelles, la direction du Bayern Munich pourrait bien s'offrir un ancien buteur phare du championnat de France. Selon les informations de Sacha Tavolieri, la direction sportive bavaroise envisage désormais un prêt avec option d'achat pour Loïs Openda. Une option qui pourrait d'ailleurs devenir obligatoire selon certaines conditions. Vincent Kompany connait apparemment très bien les qualités du joueur et il estime qu'il pourrait être une alternative parfaite dans la rotation de Harry Kane. Avec l'arrivée très probable de Conrad Harder, le RB Leipzig ouvre désormais la porte à un départ de l'international belge.

Pour rappel, Loïs Openda sort d'une saison à 13 buts et 11 passes décisives en 45 matchs. Des statistiques honorables mais loin de celles de sa première saison, alors qu'il avait inscrit 28 buts et délivré 7 passes décisives en autant de rencontres.