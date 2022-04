Antoine Griezmann est en panne, c'est totalement fou !

Revenu du Barça l'été dernier, Antoine Griezmann a retrouvé son club fétiche : l'Atlético Madrid. Mais depuis plusieurs semaines, le Français est en panne sur le terrain avec les Colchoneros, la preuve en chiffres.

Antoine Griezmann traverse actuellement une très grosse période de turbulences avec les pensionnaires du Wanda Metropolitano. Qui l'aurait cru quand il a décidé de revenir dans le club qui l'avait révélé aux yeux de l'Europe entière ? Si la saison est relativement bonne d'un point de vue sportif pour l'Atlético avec une quatrième place en Liga et un quart de finale en Ligue des champions, celle du Français de 31 ans est plus compliquée. En effet, l'international tricolore aux 104 sélections et 42 buts est peu performant sous les ordres de Diego Simeone. Sur 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann n'a marqué que huit buts et délivré que cinq passes décisives.

Griezmann is Atletico Madrid's top scorer in the Champions League with 25 goals in 55 games. The Frenchman has been involved in six goals in his last six games in the competition (four goals and two assists). pic.twitter.com/mPZxJtNeEr