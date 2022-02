Zouma et son chat, le divorce exigé !

Dans : Premier League.

Titulaire mardi soir avec West Ham, Kurt Zouma a été conspué durant tout le match, y compris par les supporters des Hammers. Une pétition réclame que le chat frappé par le footballeur français lui soit retiré.

David Moyes n’a pas hésité au moment de composer son onze de départ pour la réception de Watford à l’Olympic Stadium de Londres, le manager de West Ham titularisant Kurt Zouma quelques heures seulement après que l’international tricolore soit pris dans une très sale affaire. Filmé en train de brutaliser sont chat, la vidéo étant ensuite diffusée par le Sun, l’ancien Stéphanois a donc débuté pour ce match de Premier League. Mais dès son premier ballon il a compris que sa vie de footballeur ne serait plus jamais la même. En effet, Zouma a été conspué par le public anglais, les supporters de West Ham n’étant pas les derniers pour faire comprendre au joueur français que son attitude était écoeurante et ses excuses ne suffiraient pas. Entre des chants peu glorieux à son encontre et des « Voilà ce que ton chat ressent » hurlés par les fans de Watford après une faute subie par Zouma, le joueur va devoir vivre avec le poids de ces actes.

Zouma hué par ses propres supporters

Watford fans sang 'That's how your cat feels' at Kurt Zouma after he went down in pain following a collision with Josh King #WHUWHAT #KurtZouma pic.twitter.com/N9nIgUbEHW — BRITISH&PROUD (@maxine_stroud) February 8, 2022

De son côté, David Moyes a justifié sa décision en expliquant que tant que le club ne sanctionnait pas Kurt Zouma il considérait qu’il devait le faire jouer s’il en avait besoin. Mais cette affaire ne passe pas du tout, et les amis des chats, et ils sont nombreux sur la planète, se sont organisés afin de réclamer des autorités que le footballeur français ne puisse pas garder ses animaux compte tenu du comportement qu’il a eu. Une pétition a donc été mise en ligne afin d’exiger des poursuites conte Zouma et que ses animaux soient placés en lieu sûr, et surtout loin du joueur. « Ne pas agir dans ce cas enverra le message que la maltraitance des animaux à des fins de divertissement est justifiée, et que pour les gens riches et célèbres enfreindre la loi n'est pas un problème ! Ni l'un ni l'autre ne sont acceptables ! », écrivent les auteurs de la pétition, qui en quelques heures a réuni déjà près de 100.000 signatures.

Jan Blachowicz et Muhammad Mokaev veulent la peau à Kurt Zouma 😬 pic.twitter.com/uF4Mj3uQjo — La Sueur (@LaSueur_off) February 8, 2022

Parmi les autres effets secondaires de cette histoire, Adidas, sponsor personnel de Kurt Zouma, a déjà fait savoir qu'il étudiait le dossier et pourrait stopper le contrat. De même des partenaires de West Ham se penchent sur cette histoire qui ternit l'image du footballeur tricolore, mais également celle du club. De même, deux champions d'UFC ont déjà fait savoir qu'ils avaient l'intention de régler son compte à Kurt Zouma. A noter qu'en France, ni la FFF, ni la ministre des Sports n'ont réagi, alors que le footballeur est un joueur international et représente notre pays.