Xavi Simons rejoint Tottenham et va croiser le PSG

Par Nathan Hanini

Rêvant de Premier League depuis quelques saisons, Xavi Simons va enfin découvrir la Premier League. Le Néerlandais va quitter Leipzig pour signer à Tottenham contre un chèque de 60 millions d’euros en cette fin de mercato.

C’était l’un des derniers dossiers chauds de Bundesliga. Xavi Simons devait encore trouver un point de chute après avoir émis le souhait de quitter la Saxe cet été. L’international néerlandais (28 sélections, cinq buts) a longtemps discuté avec Chelsea, mais c’est finalement du côté des Spurs qu’il va s’engager. Le milieu de terrain de 22 ans va découvrir la Premier League. En conflit avec sa direction, l’ancien joueur du PSG avait émis le souhait de quitter la Bundesliga cet été. Malgré un intérêt du Bayern Munich, Xavi Simons a fait le choix de l’Angleterre.

Xavi Simons file à Tottenham contre 60 millions

🏥⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Xavi Simons to undergo medical tests and sign a long term contract with Tottenham this Friday.



✅ Player expected this morning in Tottenham as Xavi Simons puts green light to personal agreement after #THFC & RB Leipzig agreed €60M deal tonight.



🔵 #CFC far away. pic.twitter.com/1iGGk0jY2Y — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2025

Fabrizio Romano a confirmé ce vendredi qu’un accord a été trouvé entre Tottenham et Leipzig. Le joueur va quitter la Saxe contre 60 millions d’euros. Le Néerlandais était déjà présent au club ce jeudi pour discuter de son contrat. Selon Sacha Tavolieri, le joueur va passer sa visite médicale ce vendredi du côté de Londres. L’officialisation ne devrait pas tarder par la suite. Un nouveau renfort pour les Spurs qui ont déjà dépensé plus de 150 millions d’euros sur le mercato. La formation de Thomas Frank retrouvera la Ligue des champions cette saison. Les Spurs feront notamment face au Paris Saint-Germain en C1. Une occasion de prendre leur revanche suite à la défaite en Supercoupe de l’UEFA. Une occasion pour la nouvelle recrue Xavi Simons de retrouver son ancien club sur le rectangle vert.