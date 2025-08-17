Xavi Simons refuse le Bayern, il a trouvé mieux

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

C’est l’un des derniers noms à ne pas avoir trouvé de point de chute lors de ce mercato estival. Xavi Simons n’a d’œil que pour Chelsea. Le Néerlandais va enfin voir sa situation se débloquer. Aucun autre club ne semble pouvoir s’offrir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Depuis le début de l’été, Xavi Simons veut quitter Leipzig. Le club de la Saxe est prêt à laisser filer son joueur en contrat jusqu’en 2027. Buteur en coupe d’Allemagne ce samedi pour la reprise de la saison, l’international néerlandais (28 sélections, cinq buts) n’est intéressé que par un seul club. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain veut rejoindre Chelsea. Mais les Blues vont devoir vendre avant de pouvoir l’accueillir. Le premier départ espéré reste celui de Christopher Nkunku.

Xavi Simons dit non au Bayern Munich

🚨💙 Xavi Simons never considered as options other clubs than Chelsea.



All parties waiting for Nkunku’s exit as next step ahead of talks accelerating with Leipzig.



No Bayern for Xavi, only #CFC.



Man City’s target (only if Savinho joins Spurs) is Rodrygo, not Xavi or Akliouche. pic.twitter.com/YOevh8Qgut — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Ce dimanche Fabrizio Romano dévoile que Xavi Simons ne discute avec aucun autre club que Chelsea. Le Néerlandais veut rejoindre les Blues et n’a pas d’autres options. Le milieu de terrain de 22 ans a été cité un peu partout depuis le début de l’été. Le Bayern Munich recherche des joueurs dans son profil, mais l’ancien parisien veut s’engager en Premier League. Manchester City avait également été évoqué. Fabrizio Romano explique que la formation de Pep Guardiola ne cible pas Xavi Simons ni même Maghnes Akliouche. Le club de Manchester ne recrutera qu’en cas de départ de Savinho. La cible reste Rodrygo. De son côté Xavi Simons attend donc que Chelsea passe la seconde concernant les négociations avec Leipzig. Mais la formation londonienne attend d’abord de libérer de la masse salariale et de la place dans l’effectif. « Toutes les parties attendent le départ de Nkunku comme prochaine étape avant l'accélération des négociations avec Leipzig, » précise Fabrizio Romano. Xavi Simons va donc encore devoir patienter concernant son avenir.