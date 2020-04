WTF : Walker invite deux call-girls en plein confinement… et se fait griller

Dans : Premier League.

C’est la polémique du jour en Angleterre, et elle fait véritablement tâche en cette période de crise sanitaire. Kyle Walker a fait venir chez lui deux prostituées cette semaine… malgré le confinement.

L’affaire révélée par The Sun fait grand bruit en Angleterre. Et pour cause, le tabloïd décrit dans le détail la soirée passée mardi dernier par Kyle Walker à son domicile de Manchester où il avait fait venir un ami… mais également deux prostituées. Les deux jeunes femmes ont quitté l’appartement de l’international anglais mercredi matin. Soit quelques heures seulement avant que le latéral droit de Manchester City accorde une interview à The Independant. Dans cet entretien, il incitait notamment les fans… à respecter scrupuleusement le confinement. Autant dire que la révélation de cette histoire est très gênante pour le joueur, qui a ainsi présenté ses excuses.

« Je veux saisir cette occasion pour présenter des excuses publiques pour les choix que j'ai faits la semaine dernière. Je comprends que ma position de footballeur professionnel me donne la responsabilité d'être un modèle. À ce titre je tiens à m'excuser auprès de ma famille, de mes amis, de mon club, des supporters et du public pour les avoir laissé tomber » a indiqué Kyle Walker, bien conscient d’avoir commis une énorme boulette durant cette période délicate, où il est demandé à tous les concitoyens britanniques de faire de gros efforts en restant confinés afin de ralentir la propagation du coronavirus.

Une sanction à venir de la part de Manchester City

En parallèle, Manchester City a communiqué sur cette affaire en promettant une sanction digne de ce nom pour Kyle Walker. « Manchester City FC est au courant d'une histoire publiée dans un journal à sensation concernant la vie privée de Kyle Walker, en relation avec une violation des règles de confinement et de distanciation sociale mises en place au Royaume-Uni. Nous sommes déçus d'entendre ces allégations, nous prenons note de la déclaration rapide et des excuses de Kyle, et nous allons mettre en place une procédure disciplinaire interne dans les prochains jours » s’est indigné le vice-champion d’Angleterre en titre, forcément déçu par les déboires de Kyle Walker. D’autant que l’ancien défenseur de Tottenham est un habitué de ce genre de faits divers…