WTF : Pogba l'avait deviné, on lui tombe dessus pour cette vidéo

Dans une vidéo dédiée à son compatriote et ami Blaise Matuidi, touché par le Coronavirus, Paul Pogba portait un maillot de la Juventus Turin...

Blaise Matuidi a annoncé ce mardi avoir contracté le Coronavirus sous une forme bénigne, puisqu’il ne souffre d’aucun symptôme. En Italie, les footballeurs ne sont pas épargnés par le virus qui fait des ravages dans la population. Champion du monde avec l'ancien du PSG en 2018, Paul Pogba a tenu à lui rendre hommage avec un entrainement réalisé en interne et avec le maillot de la Juventus sur le dos. Pas de doute possible néanmoins, avec le numéro 14 et le nom de ‘Matuidi’ dans le dos, il ne s’agissait pas d’une publicité en vue d’un prochain transfert mais bien d’un clin d’oeil à son compatriote forcé de s’isoler pour respecter le protocole, malgré ses propos rassurants ce mercredi. Bien évidemment, au pays des tabloïds, cette apparition de Paul Pogba, qui traverse une saison catastrophique et ne parvient pas à revenir véritablement d’une longue indisponibilité sur blessure, a provoqué de vives réactions.

Et pourtant, la Pioche avait anticipé les critiques dans ses derniers commentaires. « Je sais que les plus insolents ne vont parler que de mon maillot de la Juventus, je ne fais que soutenir mes amis, c’est tout rien d’autre », a expliqué l’ancien joueur de la Juventus, qui démontre en tout cas avec cette petite vidéo qu’il est en train de retrouver la forme dans une enceinte qu’il a rebaptisé la « Quarantine PP Arena ».