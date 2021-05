WTF : Benjamin Mendy à Chelsea, l’incroyable bug

Dans : Premier League.

Très peu utilisé par Pep Guardiola à Manchester City cette saison, Benjamin Mendy pourrait rebondir à Chelsea… à moins qu’il ne s’agisse que d’un bug.

Dans l’ombre de Joao Cancelo et d’Oleksandr Zinchenko à Manchester City cette saison, Benjamin Mendy sera-t-il toujours un joueur de Manchester City la saison prochaine ? Pour l’heure, aucune rumeur n’a circulé au sujet de l’avenir du champion du monde 2018. Mais ce vendredi matin, un incroyable bug sur le site officiel de Chelsea laisse penser que l’ancien défenseur de l’OM et de l’AS Monaco va peut-être voguer vers d’autres cieux la saison prochaine.

Et pour cause, alors que Chelsea a officiellement présenté et mis en vente son maillot domicile pour la saison 2021-2022, le flocage de Benjamin Mendy était disponible sur la boutique officielle des Blues. Un bug très étonnant qui n’a pas manqué de surprendre les supporters de Chelsea, le nom de Benjamin Mendy n’ayant absolument pas été associé à l’équipe de Thomas Tuchel par les tabloïds anglais. Avec un peu de recul, la signature de Mendy à Chelsea ne serait en revanche pas si surprenante que ça dans la mesure où l’ancien Marseillais colle parfaitement avec le profil de piston gauche que recherche Thomas Tuchel pour animer sa défense à cinq. De plus, la doublure de Ben Chilwell, à savoir Marcos Alonso, est sur le départ. Ce qui laisse une place de vacante pour Benjamin Mendy…