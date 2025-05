Vexé par le PSG, Arsenal va faire un mercato monstrueux

De nouveau privé du titre en Premier League et stoppé en demi-finales de la Ligue des Champions, Arsenal s’est heurté aux limites de son effectif. Les Gunners ont bien compris la nécessité de se renforcer et s’apprêtent à frapper fort cet été.

Comparé à d’autres cadors européens, Arsenal n’est pas forcément réputé pour ses dépenses sur le marché de transferts. Le club anglais n’a pas l’habitude d’animer les périodes de mercato. Mais son rôle pourrait bien changer cet été. La frustration accumulée cette saison va inciter la direction à frapper fort pendant le mercato à venir. Il faut dire que les Gunners, cette fois devancés par Liverpool dans la course au titre en Premier League, ont longtemps cru au sacre en Ligue des Champions avant leur élimination contre le Paris Saint-Germain (0-1, 2-1) en demi-finales.

Sur ces deux principaux tableaux, il est clair qu’Arsenal s’est heurté aux limites de son effectif. Le manque de solutions a considérablement gêné le manager Mikel Arteta après les blessures importantes subies ces derniers mois (Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel…). L’actuel deuxième de Premier League a donc prévu de miser gros cet été. Son enveloppe dédiée au recrutement estival atteint les 119 millions d’euros, annonce Sky Sports. Et le montant pourrait encore grimper en fonction des éventuelles ventes réalisées. Autant dire que les Gunners auront les moyens d’améliorer la compétitivité de leur effectif.

🚨 Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ❤️🤍



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE