Une saison à 100 buts, Haaland va exploser les records

Auteur d’un but exceptionnel contre le Borussia Dortmund (2-1) mercredi en Ligue des Champions, Erling Haaland affole déjà les statistiques. S’il poursuit sur sa lancée, l’attaquant de Manchester City va exploser tous les records et passer la barre des 100 buts d’ici la fin de la saison.

Le scénario était prévisible. Contrairement au Barcelonais Robert Lewandowski, maladroit face au Bayern Munich (défaite 2-0) mardi, Erling Haaland n’a pas épargné son ancienne équipe. L’attaquant de Manchester City a offert la victoire aux siens contre le Borussia Dortmund (2-1) mercredi en Ligue des Champions. Et de quelle manière ! Quelques minutes après avoir touché le poteau extérieur, le Norvégien a réussi un incroyable geste acrobatique qui rappelle forcément les exploits de Zlatan Ibrahimovic.

Erling Haaland a donc encore alimenté ses folles statistiques, lui qui totalise déjà 13 buts en 9 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Mais jusqu’où ira-t-il ? Le média Sky Sports s’est posé la question et a réalisé une simulation. Nos confrères se sont basés sur son ratio et son temps de jeu, tout en imaginant que Manchester City atteindrait les finales de tous les tableaux. Résultat, Erling Haaland pourrait terminer la saison avec 102 buts ! Voire 113 réalisations si le manager Pep Guardiola décidait de ne jamais le remplacer au cours des matchs.

Haaland est pourtant discret

Il s’agit bien sûr de statistiques imaginées. Mais il est difficile de ne pas s’emballer après un tel début d’exercice. Le Cyborg est déjà le plus efficace en Europe (1,86 but par match) chez les joueurs ayant disputé au moins 108 minutes. L’ancien joueur du RB Salzbourg domine aussi le classement des expected goals, qui lui annonçaient près de 4 buts de moins que les 10 inscrits en Premier League. C’est aussi lui qui compte le plus de tirs cadrés (15), sachant qu’il marque en moyenne après 1,5 en direction de la cage. Enfin, Erling Haaland ne touche que peu la balle, mais les filets tremblent tous les 13,2 ballons touchés par l’avant-centre. Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si le Mancunien garde ce rythme fou.