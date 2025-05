Une démission qui terrorrise Jim Ratcliffe

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

La situation du côté de Manchester United semble toujours aussi difficile. Le propriétaire Jim Ratcliffe craint que son entraineur Ruben Amorim jette l’éponge. Le club mancunien vit une saison très contradictoire.

Manchester United rentre dans un mois décisif dans son histoire récente. Le légendaire club anglais n’a plus gagné en Premier League depuis le 16 mars 2025. Soit un total de huit matchs sans le moindre succès. Pire, sur les huit rencontres, les Mancuniens se sont inclinés à six reprises. À une journée de la fin du championnat, les Red Devils pointent à une triste 16e place. Cependant, l’objectif de cette fin de saison reste la finale de Ligue Europa contre Tottenham. Et ce match pourrait redéfinir l’avenir de Ruben Amorim à la tête de l’équipe anglaise. Son avenir selon The Sun est en pointillé.

Amorim n'y arrive pas

Le média Britannique explique que le Portugais pourrait démissionner de son poste d’entraineur jugeant la tâche trop lourde à relever. Il y a quelques jours, il avait déclaré à la presse que le club rentre dans un moment important. « C'est un moment décisif dans l'histoire du club. Nous devons être très forts pendant l'été et être courageux parce que nous n'aurons pas une prochaine saison comme celle-ci. Si nous commençons comme ça, si le sentiment est toujours là, nous devrons laisser la place à d'autres personnes. » Le manager semble à bout. Arrivé après le limogeage d'Erik Ten Hag, Amorim ne trouve pas les solutions pour relancer Manchester United. Cependant, un trophée en C3 pourrait sauver un petit peu la saison. Toujours selon The Sun, le propriétaire Jim Ratcliffe craint que son entraineur démissionne et attend la confirmation du Portugais avant de prendre des décisions. Manchester United reste dans le flou.