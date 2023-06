Une clause secrète pour Haaland, City menace le Real ‍!

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Erling Haaland pourrait bien rafler la Ligue des champions pour sa première saison sous les couleurs de Manchester City. Le Norvégien est en tout cas attendu au tournant avant la rencontre contre l'Inter.

Manchester City pourrait bien faire un triplé historique dans quelques jours en cas de succès final en Ligue des champions face à l'Inter. Les Skyblues devront pour cela compter sur leurs meilleurs joueurs, dont Erling Haaland fait incontestablement partie. Pour sa toute première saison sous les couleurs mancuniennes, Haaland a fait très fort en claquant 52 buts pour 9 passes décisives données en 52 matchs disputés toutes compétitions confondues. Le Norvégien de 22 ans a dû se faire justice malgré des doutes à son sujet et des rumeurs de... transfert l'envoyant au Real Madrid. Une clause spéciale Real Madrid estimée à 200 millions d'euros en 2024 existerait même dans son contrat pour lui permettre de rallier la capitale espagnole. Mais Manchester City a un plan derrière la tête pour éviter pareil scénario.

Haaland, Manchester City insiste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Selon les informations de The Telegraph, Erling Haaland pourrait se voir offrir un nouveau contrat par Manchester City dans les prochains jours. Les champions d'Angleterre cherchent à supprimer la clause libératoire de 200 millions qui pourrait bien finir par l'envoyer au Real Madrid. Encore sous contrat jusqu'en 2027, Haaland pourrait donc rester plus longtemps que prévu en Angleterre. Surtout en cas de victoire finale en Ligue des champions. Le Real Madrid n'a en tout cas pas fini de faire parler de lui sur le marché des transferts. Il se dit que les Merengue ont déjà prévu de recruter Kylian Mbappé à l'été 2024. Et aligner le Français avec Haaland a toujours été un fantasme plus ou moins caché par les champions d'Europe 2022. A City de s'imposer pour garder sa star norvégienne.