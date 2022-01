Un joueur d'Arsenal impliqué dans un pari truqué ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La presse anglaise annonce que la Fédération enquête sur un carton jaune pris en début de saison par un joueur d'Arsenal, lequel pourrait être lié à une affaire de paris truqués.

Sky Sports News a jeté une bombe dans le football ce mercredi soir en révélant qu’un joueur d’Arsenal, dont l’identité est encore secrète, fait l’objet d’une enquête très approfondie suite à un avertissement qu’il aurait pris lors d’un match joué un peu plus tôt dans la saison par les Gunners. En effet, en Angleterre, contrairement à la France, on peut miser sur tout et n’importe quoi, et notamment sur les joueurs qui prendront un avertissement. Par exemple, pour la rencontre au menu en Premier League ce jour entre Brentford et Manchester United, on peut miser sur qui sera le premier joueur averti et d’autres paris de ce genre. Et justement, les sites anglais de paris en ligne ont remarqué que lors d’une rencontre d’Arsenal, des mises « surprenantes » avaient été faites concernant un avertissement mis à un joueur précis des Gunners, lequel a bien pris un jaune. Au point que l’affaire est remontée vers les autorités.

Un carton jaune volontaire pour des paris en ligne ?

BREAKING | The FA is investigating a yellow card received by an Arsenal player earlier this season, amid suspicious betting patterns. pic.twitter.com/UepIQ21uhP — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 19, 2022

C’est pour cela que la Fédération Anglaise s’est emparée du dossier et a lancé une enquête afin de se pencher sur le carton jaune pris lors de cette rencontre, lequel a fait le bonheur de quelques parieurs très, ou trop, chanceux. La FA a confirmé à Sky Sports que des mises inhabituelles avaient été constatées et qu’il fallait clairement en savoir plus sur cet avertissement. La chaîne sportive anglaise rappelle d’ailleurs que ce n’est pas la première fois qu’un joueur est soupçonné d’avoir éventuellement pris un carton jaune volontairement dans le cadre de paris truqués. En effet, en 2018, Bradley Wood, joueur du club de Lincoln, club de National League, a été suspendu six ans pour avoir prévenu des amis qu’il allait prendre un avertissement contre Ipswich, puis contre Burnley afin qu’ils misent là-dessus. Depuis l'annonce du média anglais, les réseaux sociaux se déchaînent afin de savoir quel joueur d'Arsenal pourrait faire l'objet de cette enquête.