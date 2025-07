Un joueur contacté illégalement, Tottenham attaqué en justice ‍!

Très chaud pour faire signer Morgan Gibbs-White cet été, Tottenham a reçu une très mauvaise nouvelle ce vendredi.

Les Spurs sont attaqués en justice par Nottingham Forest, qui dénoncent des négociations secrètes avec le joueur avant même que les deux clubs se soient entendus sur le montant du transfert. A en croire les informations du très sérieux Ben Jacobs, Nottingham Forest prépare « une action en justice » contre Tottenham, estimant que l’approche des Spurs à l’égard de Morgan Gibbs-White est illégale. Le deal est donc mis sur pause pour l’instant alors que Tottenham avait levé la clause libératoire à 70 millions d’euros de l’international anglais et que la visite médicale avait même été programmée.

🚨 Breaking: Nottingham Forest are considering legal action over what they believe is an illegal approach by Spurs for Mogan Gibbs-White. Deal delayed as it stands.



Spurs in the dark and had planned medical and completion for this afternoon. pic.twitter.com/d0lCcySGKl