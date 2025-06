Un complot anti-Cherki dénoncé à Manchester City

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Titularisé pour sa première sous les couleurs de Manchester City, Rayan Cherki n'a pas réussi à convaincre ses observateurs ni les supporters des Skyblues. Mais au-delà de son match raté, son absence de connexion avec Phil Foden a particulièrement surpris.

Pour son entrée en lice dans la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, Manchester City s'est défait assez facilement du Wydad AC (2-0) grâce à des buts de Phil Foden et Jérémy Doku. Pep Guardiola a profité de l'occasion pour titulariser directement les nouvelles recrues, Tijjani Reijnders et Rayan Cherki. Si le premier n'a eu aucun mal se mettre en jambes et à faire son travail, le second, quant à lui, a eu beaucoup de mal à se démarquer. Arrivé de l'Olympique Lyonnais contre 42,5 millions d'euros bonus compris, le nouvel international tricolore n'a pas réussi sa première sous ses nouvelles couleurs et s'est attiré un certain nombre de critiques. Mais outre son match peu inspirant, sa relation avec Phil Foden a largement suscité l'inquiétude des supporters.

Cherki snobé par Foden pour sa première

Dans le onze titulaire de Manchester City face à Wydad, Pep Guardiola avait placé quatre ailiers naturels au milieu de terrain, rappelle GiveMeSport. Concernant Rayan Cherki et Phil Foden, on ne peut pas dire que ce fut une franche réussite. Le phénomène britannique a ouvertement refusé de jouer avec l'ancien de l'OL à plusieurs reprises. Des situations qui n'ont pas manqué de faire flamber X. Malgré son ouverture du score à la 2e minute, celui qui n'a été que l'ombre de lui-même la saison passée a marqué par son absence de complicité avec la nouvelle recrue Cherki.

« On voit bien que Cherki a hâte de faire ses preuves. Il a cette envie, et c'est ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi Foden ne lui a-t-il pas fait la passe ? », a commenté un supporter cityzen sur le réseau social d'Elon Musk, avec un extrait du match où Cherki n'est en effet pas servi ostensiblement par l'international anglais. En l'absence de joueurs d'équilibre au milieu de terrain - Reijnders faisant exception -, Savinho, Foden, Cherki et Doku, tous titularisés en attaque, n'ont pas réussi à faire preuve de logique tactique pendant la rencontre. A Pep Guardiola de trouver les bons ajustements pour mettre en valeur l'ancien Lyonnais qui ne demande qu'à progresser et à prendre du plaisir.