TV : Canal + assène un terrible coup à RMC

Par Corentin Facy

Au contraire de l’année dernière, RMC Sport ne devrait pas obtenir l’accord de Canal + pour diffuser la Premier League la saison prochaine.

Détenteur des droits TV de la Premier League jusqu’en juin 2025, Canal + devrait proposer le championnat anglais en exclusivité à ses abonnés cette saison. Et pour cause, L’Equipe dévoile que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre la chaîne cryptée et RMC Sport pour une co-diffusion de la Premier League, comme cela était le cas en 2021-2022. Après plusieurs semaines de discussions entre les deux chaînes, il a été acté que l’opération ne sera pas renouvelée. La saison dernière, Canal + et RMC Sport se partageaient la diffusion de la Premier League mais également les 100 millions d’euros du contrat par saison. Pour le cycle à venir, Canal a négocié le contrat à la baisse avec la Premier League de plus de 20 %. Grâce à cette marge, la chaîne va se permettre le luxe de conserver les droits TV du championnat anglais pour elle seule.

RMC Sport privé de Premier League ?

Du côté de RMC Sport en revanche, on continue d’y croire comme Arthur Dreyfuss, le PDG des médias du groupe Altice, l’a indiqué à L’Equipe. « Les discussions avec Canal+ sont toujours en cours. Nous n'avons reçu aucune information de la part de Canal indiquant que les discussions seraient terminées et n'auraient pas abouti » a-t-il expliqué. Inutile de préciser que si RMC Sport n’était plus en mesure de proposer la Premier League à ses abonnés la saison prochaine, l’utilité pour les téléspectateurs de souscrire à cet abonnement se réduirait. La chaîne conserverait néanmoins la co-diffusion avec Canal + de deux affiches de la Ligue des Champions, l’intégralité de l’Europa League et l’intégralité de l’Europa Conférence League en plus du championnat portugais. De maigres lots de consolation pour la chaîne du groupe Altice.