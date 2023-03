Tottenham vire Lloris, une bataille se prépare en L1

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après 11 saisons passées à Tottenham, Hugo Lloris sera poussé vers la sortie cet été. Le gardien français n’entre plus dans les plans de ses dirigeants qui envisageant de le remplacer. Une occasion à saisir pour plusieurs pensionnaires de Ligue 1 déjà à l'affût pour le récupérer.

Salué par le public du Stade de France aux côtés de Steve Mandanda, Raphaël Varane et Blaise Matuidi vendredi, avant la démonstration des Bleus contre les Pays-Bas (4-0), Hugo Lloris (36 ans) pourrait retrouver les supporters français dans quelques mois. Un retour en Ligue 1 n’est pas à exclure pour le nouvel indésirable de Tottenham.

Le Français arrive à un an de la fin de son contrat et aucune offre de prolongation ne lui sera proposée. Au contraire, Football Insider affirme que le club londonien s’apprête à le pousser vers la sortie cet été. Les Spurs savent pertinemment que le transfert d’Hugo Lloris ne rapportera pas un montant énorme. Mais l’idée serait de laisser la place à un jeune gardien qui devrait être recruté au mercato estival.

Des clubs de Ligue 1 à l'affût

Il faut dire que le capitaine des Spurs n’est plus aussi décisif qu’auparavant. Sans parler de ses pépins physiques, le gardien blessé à un genou depuis plus d’un mois a accumulé les erreurs grossières avec son club. Et n’a pas souvent échappé aux critiques en Angleterre. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Hugo Lloris serait parti pour quitter la Premier League.

La source ajoute que le portier passé par l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais pourrait revenir en Ligue 1, dont plusieurs pensionnaires se sont déjà manifestés en vue d’un transfert cet été. Une chose est sûre, c’est qu’en cas de retour dans le championnat français, Hugo Lloris, qui perçoit environ 227 000 euros par semaine, devra accepter un effort important sur son salaire.