Ang : Ndombele en surpoids, Petit met les pieds dans le plat

Dans : Premier League.

Dans le viseur de José Mourinho, Tanguy Ndombele n’est pas épargné par les critiques. Et ce n’est pas terminé puisque le consultant Emmanuel Petit en a rajouté une couche.

Comme ses compatriotes Karim Benzema, Paul Pogba et Anthony Martial avant lui, le milieu français Tanguy Ndombele a le malheur de se retrouver dans le collimateur de José Mourinho. Le manager de Tottenham est certes séduit par ses qualités, et notamment par sa capacité à casser les lignes adverses. Mais le Portugais ne supporte pas son manque d’implication défensive. Une analyse approuvée par Emmanuel Petit, très dur avec l’ancien Lyonnais.

« Il subissait les mêmes critiques à Lyon, a rappelé le consultant au Sun. On connaît tous le potentiel de Ndombele. J'aime ce type de joueur et je le regardais en France. Ce n'était pas un top joueur de manière régulière. Il pouvait parfois réaliser un superbe match, et devenir moyen trois jours plus tard. Il n'est pas assez constant. Il n'est pas bon sur la durée. Il a de la qualité mais je suis d'accord avec Mourinho, Ndombele peut faire beaucoup mieux. Quand il est très motivé, en forme et prêt sur les plans mental et physique, et quand il a l'ambition d'être bon, il devient un top joueur. »

Ndombele prend cher

« C'est un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau football pour lui. Une nouvelle manière de jouer avec de nouvelles demandes physiques et mentales, a souligné l’ancien milieu. Il jouait avec une énorme pression à Lyon mais il était protégé. Il avait beaucoup de qualités pour le football français, mais il se reposait sur ses acquis. Tu ne peux pas faire ça en Angleterre. S'il veut devenir un top joueur, il doit être bon à chaque match. Tous les joueurs ont le droit de faire un mauvais match. Mais tu n'as pas le droit de ne pas te donner à 100%. »

« Quand tu changes de pays, tu dois faire l'effort pour t'adapter. Tu ne peux pas être un joueur étranger qui ne parle pas la même langue, la communication dans le vestiaire et sur le terrain est si importante. Quand il se réveille le matin, il doit se poser la même question : "est-ce que je fais de mon mieux ?" C'est dur d'être un top joueur, il faut tout sacrifier. Tu ne peux pas te mentir. S'il est en surpoids ? Il a l'air oui, un petit peu. Mais son langage corporel ne l'aide pas. Il doit progresser physiquement. Quand je le vois, je me dis : "allez, tu peux en faire plus !" L'intérêt du Barça ? Quand j'ai vu ça, je n'y croyais pas », s’est étonné Petit, sans pitié pour Ndombele.