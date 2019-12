Tottenham : Aurier se prend un Périscope en pleine tête par Mourinho

Dans : Premier League.

José Mourinho a visiblement travaillé ses fiches avant de signer à Tottenham, même si son arrivée chez les Spurs s’est faite très rapidement.

En témoigne cette incroyable anecdote lors de ses premières discussions avec Serge Aurier. Branché sur courant alternatif, le défenseur ivoirien a tenu à s’entretenir avec l’entraineur portugais à l’arrivée de ce dernier, pour savoir s’il comptait l’utiliser plus régulièrement que Mauricio Pochettino. Une discussion qui s’est déroulée sur un très bon ton, les deux hommes conversant en français. L’ancien joueur du PSG, de Toulouse et de Lens notamment a été encouragé à être encore plus sérieux pour être encore plus fort, le Spécial One lui confiant même qu’il pouvait être l’un des meilleurs latéraux du monde s’il le voulait. Mais quand le ton est devenu un peu trop décontracté, José Mourinho a mis un « Stop » légendaire à celui qui avait été dégoupillé sur Laurent Blanc dans une vidéo restée célèbre et diffusée en direct sur la plateforme Periscope.



« Je ne suis pas en train de rire. Si tu penses que tu pourras te moquer de moi sur les réseaux sociaux comme tu as pu le faire avec ton ancien entraîneur, tu te trompes », a prévenu José Mourinho d’après Foot Mercato. Un message limpide qui démontre que le coach portugais ne veut pas voir Serge Aurier retomber dans ses travers, et que cela ne passerait certainement pas aussi facilement qu’au PSG à l’époque.