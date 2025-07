Thomas Partey accusé d’avoir commis 5 viols

Libre après la fin de son contrat avec Arsenal, Thomas Partey se retrouve impliqué dans une affaire extra-sportive. La police britannique révèle que le milieu de terrain est accusé d’avoir commis cinq viols et une tentative d’agression sexuelle. Une affaire qui menace sérieusement la suite de la carrière du Ghanéen.

Au lieu d’animer l’actualité mercato après la fin de son contrat à Arsenal, Thomas Partey fait parler de lui pour de très mauvaises raisons. Ce vendredi, les services de police britanniques annoncent que le milieu de 32 ans fait l’objet de graves accusations. Les forces de l’ordre le soupçonnent d’avoir commis cinq viols et une tentative d’agression sexuelle sur trois femmes au total.

Thomas Partey will appear at Westminster Magistrates' Court on Tuesday 5th August



Full story: https://t.co/poBFuW1TsA pic.twitter.com/wVpaCRy167