Thierry Henry fait le buzz à Arsenal

Par Guillaume Conte

Match le plus attendu de l’année à Arsenal ce dimanche, avec la confrontation face à Tottenham dans le derby de Londres.

Si souvent malmenés par leur voisin, les Gunners ont cette fois-ci pris le match par le bon bout avec trois buts d’avance à la mi-temps. Pour une équipe qui n’avait jamais marqué plus d’un but en une rencontre cette saison, ce réveil n’est pas lié au hasard. La présence de Thierry Henry dans les tribunes, à côté notamment de Daniel Ek, a braqué les caméras vers l’ancienne légende du club. Le businessman suédois, fondateur de la plateforme Spotify, a comme ambition de racheter Arsenal, son club de coeur, pour en refaire un ténor du football anglais.

Et forcément, la présence en loges de Thierry Henry à ses côtés a fait monter la sauce. En plus de cela, sur le terrain, Pierre-Emerick Aubameyang a montré son meilleur visage, se permettant de célébrer à la façon de Thierry Henry son but face à Tottenham. De quoi ravir le champion du monde 1998, qui avait décidé de porter pour l’occasion un maillot vintage des Gunners, histoire de conquérir une bonne fois pour toutes les fans d’Arsenal. Opération séduction réussie.

🔴 Thierry Henry a sorti son plus beau maillot pour le derby ! #ARSTOT pic.twitter.com/6lxJJRcnPa — footpack. (@footpack) September 26, 2021