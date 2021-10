Solskjaer viré par Manchester United en cas de défaite ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La défaite de Manchester United face à Leicester, samedi, met une énorme pression sur les épaules de Solskjaer. Le match de mercredi face à l'Atalanta en Ligue des champions pourrait lui être fatal.

Cristiano Ronaldo ou pas, Manchester United connaît un gros trou d’air en Premier League, puisqu’après avoir occupé la tête du classement, les Red Devils sont désormais à la cinquième place après leur défaite à Leicester (4-2). Avec deux défaites et un nul lors des trois derniers matchs, il n’en fallait pas plus pour que le poste d’Ole Gunnar Solskjaer semble menacé. Et ce dimanche, le manager de Manchester United est mis sous pression par les médias et les consultants. Même la BBC, qui n’est pas un tabloïd, estime que l’heure est venue pour les dirigeants mancuniens de s’interroger sur Ole Gunnar Solskjaer. « Il est temps de poser la question : le manager de Manchester United est-il à la hauteur ?, écrit Phil McNulty, rédacteur en chef du respecté média anglais, avant d’évoquer ses doutes. La question est cruelle, mais on ne peut pas l’esquiver et les éléments de réponse ne lui sont pas favorables. »

Manchester United prêt à virer son manager

Pour Paul Merson, ancien joueur d’Arsenal et consultant vedette de Sky Sports, la menace est même très proche pour le manager norvégien de Manchester United. « Ole Gunnar Solskjaer est sous pression, il a besoin de gagner des matchs. S’il est toujours en poste fin novembre, c’est que Manchester sera toujours en poste. Je dis bien s’il est toujours en place, car cela pourrait facilement ne pas être le cas », prévient Paul Merson dans le quotidien londonien Metro. Et plusieurs médias affirment même qu'une défaite mercredi face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions à Old Trafford pourrait sonner le glas de la présence d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, d'autant plus que sa relation avec Cristiano Ronaldo n'est pas idyllique, loin de là même.