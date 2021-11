Solskjaer menacé, Manchester United prend une décision radicale

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En danger depuis plusieurs semaines, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas arrangé son cas avec la défaite de Manchester United contre Manchester City (0-2).

Manchester United n’a tout simplement pas vu le jour dans le derby face à Manchester City à Old Trafford samedi après-midi. La situation de l’entraîneur norvégien devient critique, car les supporters, très calmes jusqu’à présent, commencent à se manifester contre Ole Gunnar Solskjaer. Des premiers mouvements de contestation ont vu le jour pendant le match entre United et City samedi, ce qui risque de compliquer la situation de Solskjaer. De plus, certains de ses grands défenseurs comme Rio Ferdinand ont jeté l’éponge et réclament maintenant le départ du manager de Manchester United. Néanmoins, la direction du club se veut toujours impassible et selon les informations obtenues par Fabrizio Romano, Ole Gunnar Solskjaer n’est pas officiellement menacé.

Solskjaer toujours soutenu à Manchester United

« Trois jours après la défaite dans le derby contre Manchester City, il n’y a toujours pas de contact officiel entre la direction de Manchester United et d’autres managers. Il n’y a aucune discussion. Ole Gunnar Solskjaer est toujours soutenu par la plupart des membres du conseil d’administration de Manchester United. Joel Glazer est le seul à pouvoir changer la situation mais à ce jour il n’y a aucun signal de sa part » a publié le spécialiste du mercato, pour qui un départ de l’entraîneur de Manchester United n’est pas à l’ordre du jour. Il faut dire que les grands entraîneurs libres ne sont pas légions à l’heure actuelle. Un constat encore plus valable depuis que Tottenham a mis le grappin sur Antonio Conte, qui était naturellement l’un des prétendants au poste d’entraîneur de Manchester United en cas de licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. A moins d’une énorme surprise, le Norvégien sera donc sur le banc de Manchester United pour les matchs contre Watford puis Villarreal après la trêve internationale.