Libre de tout contrat, Serge Aurier s'est engagé avec Nottingham Forest, sous réserve de l'obtention de son visa de travail. Le promu a multiplié les signatures pendant le mercato, mais visiblement cela ne lui a pas suffi puisque l'ancien défenseur du PSG a signé une semaine après la fin du marché des transferts avec le club de Premier League.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL