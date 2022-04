Roman Abramovitch petit joueur, Chelsea va changer de dimension

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Roman Abramovitch forcé de vendre Chelsea, un candidat beaucoup plus riche que le Russe avance ses pions.

Malmené en Ligue des Champions par le Real Madrid, Chelsea est tout de même champion d’Europe en titre. Le dernier trophée remporté par Roman Abramovitch en tant que propriétaire des Blues, puisque l’oligarque est forcé de vendre le club londonien dans les prochaines semaines. Pour le moment, la banque en charge de la vente étudie encore les dossiers, mais le nombre de candidats très sérieux et retenus se limite drastiquement. L’un des grands favoris est désormais Tom Ricketts, homme d’affaire américain et propriétaire des Chicago Cubs, une franchise légendaire de baseball en MLB. Pour racheter Chelsea, ce milliardaire a un partenaire financier de poids en la personne de Ken Griffin. Ce dernier est tout simplement le gérant d’un des plus grands fonds d’investissement du monde, et cela lui vaut une fortune en perpétuelle augmentation, et désormais estimée à 30 milliards d’euros.

Quatre fois plus riche qu'Abramovitch

Ken Griffin, qui possède l’appartement le plus cher jamais acheté aux Etats-Unis avec un bien d’une valeur de plus de 200 millions d’euros (un appartement de 4 étages en face de Central Park à New York), est arrivé à Londres pour tenter de finaliser le rachat de Chelsea, affirme The Telegraph. Et avec cet appui financier de taille, c’est une capacité financière d’investissement jugée quatre fois supérieure à celle que Roman Abramovitch pouvait mettre qui est présentée à la banque en charge d’évaluer la crédibilité des candidats. Sachant que le Russe a tout de même mis un milliard d’euros de sa poche pour construire une équipe parmi les meilleurs du continent, cela fait espérer des lendemains qui chantent pour les fans des Blues, si jamais la candidature de Tom Ricketts venait à être approuvée. Même si pour le moment, Chelsea a d’autres priorités avec le match retour face au Real Madrid et la Premier League où il va falloir conserver une place dans le Top4 pour participer à la prochaine Ligue des Champions.